Herztasche im Trachten-Look

Die Taschenteile links auf links und kantenbündig aufeinanderheften. Die Flachkordel in der Länge passend abmessen und zuschneiden, hierbei an beiden Seiten 2 cm Nahzugabe dazugeben. Dann die Enden der Flachkordel markierungsgemäß 2 cm tief mit in die Naht heften. Wer möchte, kann noch eine kleine Schlaufe aus Trachtenband mit in die Naht legen.