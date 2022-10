Herbstbroschen aus Filz

Das eine Ende Stickgarns verknoten, damit der Faden nicht komplett durchgezogen werden kann. Nun von unten nach oben in den Filz stechen und anschließend von oben (auf der angezeichneten Linie) entlang nach unten in den Filz. Beim nächsten Stich wieder von unten nach oben usw. Immer in gleichmäßigen Abstände sticken.

Kati Jordan