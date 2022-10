Herbstbrosche aus Filz

per Mail teilen

Der perfekte Schmuck für einen individuellen herbstlichen Look! Gestalten Sie Ihre eigene Brosche und peppen Sie so Ihre Herbstkleidung auf. Mit etwas Filz und Stickgarn geht es ganz einfach!

Material

Kati Jordan

Filzreste (Dicke 3 mm)

Stoffreste

Vorlage

Pappe

Kleber

Stickgarn

Sticknadel

Schere

Trickmarker

Textilkleber

Pinsel

Anstecknadeln

Herbstliche Vorlage - Blätter, Eichel, Kürbis und Pilz

So geht's

1. Vorlage in passender Größe ausdrucken, auf ein Stück Pappe aufkleben und ausschneiden.

2. Die Vorlage mit einem Trickmaker auf den Filz übertragen.

DIY-TIPP: Wie und wann die Linien des Trickmarkers verschwinden, ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bitte hierzu die Anleitung lesen.

3. Die angezeichnete Form mit dem „umwickelten Vorstich“ nachsticken. Gehen Sie wie folgt vor:

Kati Jordan

Das eine Ende Stickgarns verknoten, damit der Faden nicht komplett durchgezogen werden kann. Nun von unten nach oben in den Filz stechen und anschließend von oben (auf der angezeichneten Linie) entlang nach unten in den Filz. Beim nächsten Stich wieder von unten nach oben usw. Immer in gleichmäßigen Abstände sticken.

Kati Jordan

Wenn man wieder am Anfang angekommen ist, die Nadel einmal von unten nach oben durch den Filz stechen und dann immer von der gleichen Seite die Nadel durch die Schlaufen ziehen.

Achtung: Die Nadel unter den Schlaufen durchführen nicht in den Filz einstechen.

Kati Jordan

Sind alle Schlaufen umwickelt, den Rest des Garns auf der Rückseite gut verknoten und abschneiden.

4. Die Rückseite der Stickerei großzügig mit Textilkleber bestreichen und ein Stück Stoff drüberlegen. Alles andrücken und trocknen lassen. Nach dem Trocknen die Form der Stickerei grob ausschneiden und hierbei einen kleinen Rand überstehen lassen.

5. Zum Schluss noch die Anstecknadel mit Textilkleber an der Rückseite befestigen.

Schritt für Schritt zur Herbstbrosche

Expertin im Studio: Kati Jordan, DIY-Workshop Leiterin