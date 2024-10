Handytaschen im Alpinen Stitch häkeln

Handyketten und -taschen sind zu absoluten Trend-Accessoires geworden. Häkeldesignerin Annelie Kojic hat ein Täschchen entwickelt, das nicht nur hübsch aussieht, sondern auch noch überaus praktisch ist.

Der Alpine Stitch (Alpinmuster) ist ein großartiges Muster, für Häkelprofis und -beginner gleichermaßen. Es besticht durch sein grob strukturiertes Maschenbild. Die vier sich wiederholenden Reihen werden ausschließlich mit den Grundmaschen LM, fM und Stb gehäkelt. In den Hinreihen werden Stb / RStbv gehäkelt und in den Rück-reihen fM. Dank der dichten Struktur ist kein zusätzliches Taschenfutter notwendig.

Material

Variante 1 - Baumwolle



2 Knäuel Baumwollgarn (100g/LL ca. 150m, 100% Baumwolle) in Wunschfarbe

Häkelnadel 4,5 - 5 mm

Garnnähnadel zum Vernähen

Variante 2 - Makramee



2 Knäuel feines Makrameegarn (100g/LL ca. 80m, 100% Baumwolle) in Wunschfarbe

Häkelnadel 4,5 - 5 mm

Garnnähnadel zum Vernähen

Variante 3 - Makramee



2 Knäuel feines Makrameegarn (100g/LL ca. 80m, 100% Baumwolle) in Wunschfarbe

Häkelnadel 4,5 - 5 mm

Garnnähnadel zum Vernähen

Perlen- oder Ledertaschengriff

Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

Stb = Stäbchen

RStbv = Relief- Stäbchen-vorn

wdh. = wiederholen

Nd. = Nadel

R. = Reihe

Vor-R. = Vor-Reihe

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

Benötigte Grundtechniken

So geht's

HANDYTASCHE - VERSION 1 BAUMWOLLGARN 100 G / 150 M LL

Mögen Sie Ihre Tasche gern etwas weicher, aber dennoch robust? Dann ist die Variante mit starkem Baumwollgarn perfekt für Sie geeignet. Es gibt eine große Farbauswahl passend zu Ihrem Kleidungstil oder Dirndl. Dank des dichten Häkelmusters ist später kein zusätzliches Innentaschenfutter nötwendig. Die Tasche wird in Reihen gehäkelt.

Grundform Vorder- und Rückseite:

1. R. 21 LM anschlagen, 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 1 fM in jede weitere M der LM-Kette (= 20 M), 2 LM und Arbeit wenden



2. R. 1 Stb in jede M der Vor-R. (= 20 M), 1 LM und Arbeit wenden



3. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 20 M), 2 LM und Arbeit wenden



4. R. *1 verlängertes RStbv um das 2. Stb. der Reihe 2 häkeln, 1 M die hinter dem RStbv liegt überspr., 1 Stb*, *bis * wdh. bis Reihenende (= 20 M), 1 LM und Arbeit wenden



5. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 20 M), 2 LM und Arbeit wenden

6. R. *1 Stb, 1 verlängertes RStbv um das 1. Stb. der 4. R häkeln, 1 M die hinter dem RStbv liegt überspr., 1 Stb in die M der Vor-R. (= 20 M), 1 LM und Arbeit wenden

7. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 20 M), 2 LM und Arbeit wenden

Ab hier fortlaufend die Runden 4 bis 7 häkeln, bis insgesamt ca. 27 R gehäkelt sind oder die gewünschte Taschenlänge erreicht ist.

28. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 20 M),

Nun die Arbeit wie folgt mit fM umhäkeln. Dabei darauf achten, dass der Faden locker fällt und die Arbeit glatt bleibt und sich nicht zusammenzieht.

1 LM (Arbeit nicht wenden), 1 fM in die 1. M (= 1. Ecke), 26 fM an der langen Seite entlang häkeln, [1 fM, 1 LM, 1 fM] in 1 M häkeln (= 2. Ecke), 18 fM in die M der kurzen Seite, [1 fM, 1 LM, 1 fM] in 1 M häkeln (= 3. Ecke), 26 fM an der langen Seite entlang häkeln, 1 KM in die 1. M der nächsten kurzen Seite Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Vorder- und Rückseite übereinander legen. Die Reliefstäbchen liegen auf beiden Seiten außen.

Nun mit KM die lange, kurze und zweite lange Seite umhäkeln. Dabei jeweils nur in die hinteren Maschenglieder der Vor-Rd. arbeiten. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Kordel für Version 1

Die Kordel wird doppellagig mit zweiKnäulen gehäkelt. Die erste LM ausdoppellagig häkeln. Nun ersten Fadenimmer als Umschlag arbeiten, den zweitenFaden wie bei einer KM durch beideSchlaufen (Umschlag und LM) ziehen.Dadurch entsteht eine Kordel ähnlich demStrickliesel. Bis zur passendenWunschlänge in dieser Weise arbeiten. DieKordel links und rechts an den offenenRand der Tasche nähen. Fäden sichern,vernähen und abschneiden.

HANDYTASCHE - VERSION 2 + 3 - MAKRAMEEGARN 100 G/80 M LL

Mögen Sie Ihre Tasche gern etwas fester? Dann ist die Variante mit feinem Makramee Garn perfekt füeer Sie geeignet. Arbeiten Sie Schritt für Schritt gemäß der Bilder wie bei Version 1. Die Tasche wird in Reihen gehäkelt.

Grundform Vorder- und Rückseite:

1. R. 17 LM anschlagen, 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 1 fM in jede weitere M der LM-Kette (= 16 M), 2 LM und Arbeit wenden

2. R. 1 Stb in jede M der Vor-R. (= 16 M), 1 LM und Arbeit wenden

3. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 16 M), 2 LM und Arbeit wenden

4. R. *1 verlängertes RStbv um das 2. Stb. der Reihe 2 häkeln, 1 M die hinter dem RStbv liegt überspr., 1 Stb*, *bis * wdh. bis Reihenende (= 20 M), 1 LM und Arbeit wenden

5. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 16 M), 2 LM und Arbeit wenden

6. R. *1 Stb, 1 verlängertes RStbv um das 1. Stb. der 4. R häkeln, 1 M die hinter dem RStbv liegt überspr., 1 Stb in die M der Vor-R. (= 20 M), 1 LM und Arbeit wenden

7. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 16 M), 2 LM und Arbeit wenden

Ab hier fortlaufend die Runden 4 bis 7 häkeln, bis insgesamt ca. 23 R gehäkelt sind oder die gewünschte Taschenlänge erreicht ist.

24. R. 1 fM in jede M der Vor-R. (= 16 M),

Nun die Arbeit wie folgt mit fM umhäkeln. Dabei darauf achten, dass der Faden locker fällt und die Arbeit glatt bleibt und sich nicht zusammenzieht.

1 LM (Arbeit nicht wenden), 1 fM in die 1. M (= 1. Ecke), 21 fM an der langen Seite entlang häkeln, [1 fM, 1 LM, 1 fM] in 1 M häkeln (= 2. Ecke), 15 fM in die M der kurzen Seite, [1 fM, 1 LM, 1 fM] in 1 M häkeln (= 3. Ecke), 21 häkeln, 1 KM in die 1. M der nächsten kurzen Seite Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Die Vorder- und Rückseite übereinander legen. Die Reliefstäbchen liegen auf beiden Seiten außen. Nun mit KM die lange, kurze und zweite lange Seite umhäkeln. Dabei jeweils nur in die hinteren Maschenglieder der Vor-Rd. arbeiten. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Kordel für Version 2

Die Kordel wird doppellagig mit zweiKnäulen gehäkelt. Die erste LM ausdoppellagig häkeln. Nun ersten Fadenimmer als Umschlag arbeiten, den zweitenFaden wie bei einer KM durch beideSchlaufen (Umschlag und LM) ziehen.Dadurch entsteht eine Kordel ähnlich demStrickliesel. Bis zur passendenWunschlänge in dieser Weise arbeiten.Die Kordel links und rechts an denoffenen Rand der Tasche nähen. Fädensichern, vernähen und abschneiden.

Quaste zu Version 1

Eine Quaste in der gleichen Farbe wie die Tasche herstellen und an die Vorderseite der Tasche nähen.Fäden sichern, vernähen undabschneiden.Die Vorder- und Rückseite übereinander legen. Die Reliefstäbchen liegen auf beiden Seiten außen. Nun mit KM die lange, kurze und zweite lange Seiteum häkeln. Dabei jeweils nur in die hinteren Maschenglieder der Vor-Rd.arbeiten. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Perlen- oder Ledertaschengriff für Version 3

Für einen individuellen und modischen Look können Sie statt einer Kordel oder Quaste auch einen Perlen- oder Ledertaschengriff verwenden.

Die Anleitungen zum Ausdrucken!

Im Studio: Annelie Kojic, Häkeldesignerin