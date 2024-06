Sommerliches Top stricken

Dieses leichte Top ist der perfekte Begleiter durch den Tag. Tanja Steinbach zeigt wie leicht es gestrickt wird.

GRÖSSE

36-42 (Brustumfang 82 – 97 cm) und 44-50 (Brustumfang 98 – 119 cm)

Die abweichenden Angaben für Größe 44-50 befinden sich nach dem Schrägstrich. Ist nur eine Angabe vorhanden, gilt diese für beide Größen.

Material

Das Top wird aus einem weichen, matten Schlauchbändchen gestrickt. Für das gezeigte Modell wurden 300 / 350 gPromessa (Schlauchbändchen aus 70% Bio-Baumwolle, 30% recyceltes Polyamid, Lauflänge = 125 m / 50 g) von Lana Grossa in Pink (Farbe 2, s. Foto) bzw. Koralle (Farbe 3) verwendet.

Alternativ können Sie beispielsweise auch „Phil Green“ von Phildar oder „Copenhagen“ von Lang Yarns und „Ibis“ von Katia oder „Carly“ von Lang Yarns verwenden. Diese Garne haben einen ähnlichem Garncharakter, jedoch eine andere Garnzusammensetzung und –stärke. Bitte beachten Sie, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch verändern kann.

je eine Rundstricknadel 5 mm und 10 mm, 80 – 100 cm lang

ein zusätzliches Seil oder eine zusätzliche Rundstricknadel zum Stilllegen der Maschen

alternativ: Vario Nadelspitzen in Stärke 5 mm und 10 mm, siehe Mein Tipp (unten)

2 kurze Nadelspielnadeln 5 mm für den Kordelrand

Wollsticknadel ohne Spitze

2 - 3 Maschenmarkierer (MM)

Maschenprobe

Mit Nadel 5 mm und 10 mm locker im Grundmuster gestrickt entsprechen 15 Maschen und 24 Reihen = 10 cm x 10 cm.

Grundmuster

Glatt rechts mit unterschiedlichen Nadelstärken

In Hinreihen mit Nadelstärke 5 mm rechte Maschen stricken.

In Rückreihen mit Nadelstärke 10 immer linke Maschen stricken.

Die Randmaschen werden in der Anleitung beschrieben.

1 Überzug

1 Masche wie zum Rechtsstricken abheben, die folgende Masche rechts stricken, dann die abgehobene Masche über die gestrickte Masche ziehen.

SONDERABKÜRZUNGEN

1 Masche abheben

1 Masche mit dem Faden VOR der Arbeit wie zum Linksstricken abheben.

3 Maschen zusammenstricken

2 Maschen zusammen wie zum Rechtsstricken abheben, die nächste Masche rechts stricken, dann die beiden abgehobenen Maschen über die gestrickte Masche ziehen.

Mein Tipp: Für das Grundmuster bieten sich Vario-Nadelspitzen an. Einfach je eine Spitze beider Nadelstärken an die Seilenden schrauben. So gelingt der Nadelstärkenwechsel von Reihe zu Reihe mühelos!

Die Schnittskizze

Anleitung

VORDERTEIL

Mit 2 Dreiecken für die rechte und linke untere Ecke des Vorderteils beginnen (siehe Schnittskizze):

TEIL1 – rechte untere Ecke

Die ersten Reihen zunächst nur mit Nadelstärke 5 mm arbeiten: 3 Maschen anschlagen.

1. Reihe (Rückreihe): 1 Masche rechts, (1 Masche rechts, 1 Umschlag, 1 Masche rechts) in die nächste Masche stricken, 1 Masche rechts = 5 Maschen.

2. Reihe (Hinreihe): 2 Maschen rechts, Maschenmarkierer (MM) setzen, 1 Umschlag, 1 Masche rechts, 1 Umschlag, MM setzen, 1 Masche rechts, (1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt) in die letzte Masche stricken (= 1 Masche mehr für die untere Kante/Saum) = 8 Maschen.

Markierer setzen / MM setzen

Einen Maschenmarkierer (MM) an der genannten Stelle auf die rechte Stricknadel fädeln, den Markierer in jeder Reihe beibehalten und an der entsprechenden Stelle von linker Stricknadel zu rechter Stricknadel überheben. Mit dem Maschenmarkierer werden für die Anleitung relevante Punkte wie Zu- oder Abnahmestellen gekennzeichnet, sodass so ohne ständiges Zählen schnell und mühelos gestrickt werden kann.

3. Reihe (Rückreihe) mit Nadelstärke 10 mm: 1 Masche abheben (Beschreibung oben), 1 Masche links, 1 Masche abheben, MM versetzen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, MM versetzen, 1 Masche abheben, 1 Masche rechts.

4. Reihe (Hinreihe) mit Nadelstärke 5 mm: 2 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Umschlag, alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, 1 Umschlag, MM versetzen, 3 Maschen rechts.

Es werden 2 Maschen zugenommen = 10 Maschen.

Die 3. – 4. Reihe stets wiederholen, bis 56 / 66 Maschen erreicht sind = ca. 39 / 46 cm.

Die Maschen nach der letzten Hinreihe stilllegen und den Faden abtrennen.

TEIL 2 – linke untere Ecke

3 Maschen anschlagen und die ersten Reihen zunächst nur mit Nadelstärke 5 mm arbeiten:

1. Reihe (Rückreihe) mit Nadelstärke 5 mm: 1 Masche rechts, (1 Masche rechts, 1 Umschlag, 1 Masche rechts) in die nächste Masche stricken, 1 Masche rechts = 5 Maschen.

2. Reihe (Hinreihe) mit Nadelstärke 5 mm: (1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt) in die erste Masche stricken (= 1 Masche mehr für die untere Kante/Saum), 1 Masche rechts, MM setzen, 1 Umschlag, 1 Masche rechts, 1 Umschlag, MM setzen, 2 Maschen rechts = 8 Maschen.

3. Reihe (Rückreihe) mit Nadelstärke 10 mm: 1 Masche rechts, 1 Masche abheben, MM versetzen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, MM versetzen, 1 Masche abheben, 1 Masche links, 1 Masche abheben.

4. Reihe (Hinreihe) mit Nadelstärke 5 mm: 3 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Umschlag, alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, 1 Umschlag, MM versetzen, 2 Maschen rechts.

Es werden 2 Maschen zugenommen = 10 Maschen.

Die 3. – 4. Reihe stets wiederholen, bis 56 / 66 Maschen erreicht sind = ca. 39 / 46 cm.

Den Faden nach der letzten Hinreihen nicht abtrennen, sondern in der folgenden Rückreihe Teil 1 und Teil 2 verbinden.

TEIL 3 – Hauptteil

In der folgenden Rückreihe mit Nadelstärke 10 mm:

(zunächst die Maschen von Teil 2 stricken) 1 Masche rechts, 1 Masche abheben, MM versetzen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, den MM entfernen, 2 Maschen links, 1 Masche abheben, (dann die Maschen von Teil 1 stricken) 1 M links, dann die abgehobene letzte M von Teil 2 über die 1. Gestrickte M von Teil 1 ziehen (= Mittelmasche), die Mittelmasche kennzeichnen, 2 Maschen links, MM entfernen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, MM versetzen, 1 Masche abheben, 1 Masche rechts = 111 / 131 Maschen.

Für Teil 3 wird an beiden Seiten wie gewohnt zugenommen, entlang der späteren Armausschnitte wird dabei wie an der unteren Kante 1 Masche zugenommen und als Kettrand wie beschrieben gestrickt. In der Mitte werden jeweils 3 Maschen zusammen gestrickt.

Für die Schulter wird in etwa 52 cm Höhe entlang der Seitenkante gemessen am Reihenanfang und -ende nicht mehr zugenommen, stattdessen werde immer 2 Maschen zusammengestrickt (siehe Anleitung). Wenn die Schulternaht etwa 15 / 20 cm lang ist, die restlichen Maschen für den Ausschnitt stilllegen.

Teil 3 wie folgt weiterarbeiten:

Nur für Größe 36-42

(für Größe 44-50 diesen Abschnitt auslassen und gleich ab # weiterarbeiten)

In den Hinreihen mit Nadelstärke 5 mm: 2 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Umschlag, bis eine Masche vor der gekennzeichneten Mittelmasche alle Maschen rechts stricken, 3 Maschen zusammenstricken (s. Beschreibung oben), alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, 1 Umschlag, MM versetzen, 2 Maschen rechts. Die Maschenzahl bleibt gleich.

In den Rückreihen mit Nadelstärke 10 mm: 1 Masche rechts, 1 Masche abheben, MM versetzen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, MM versetzen, 1 Masche abheben, 1 Masche rechts.

Diese beiden Reihen stets wiederholen, bis etwa 34 cm Höhe entlang der Seitenkante erreicht ist.

# Alle Größen

Für die Armausschnittkanten am Beginn und Ende der Reihe wird zunächst je eine Masche zugenommen. Diese Maschen werden als Kettrand fortgeführt:

In der folgenden Hinreihe mit Nadelstärke 5 mm: (1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt) in die erste Masche stricken, 1 Masche rechts, MM versetzen, 1 Umschlag, bis eine Masche vor der Mittelmasche alle Maschen rechts stricken, 3 Maschen zusammenstricken, alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, 1 Umschlag, MM versetzen, 1 Masche rechts, (1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt) in die letzte Masche stricken = 113 / 133 Maschen.

In den Rückreihen mit Nadelstärke 10 mm: 1 Masche abheben, 1 Masche links, 1 Masche abheben, MM versetzen, alle Maschen und Umschläge bis zum nächsten MM links stricken, enden mit MM versetzen, 1 Masche abheben, 1 Masche links, 1 Masche abheben.

In den Hinreihen mit Nadelstärke 5 mm: 3 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Umschlag, bis eine Masche vor der Mittelmasche alle Maschen rechts stricken, 3 Maschen zusammenstricken, alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, 1 Umschlag, MM versetzen, 3 Maschen rechts.

Diese beiden Reihen stets wiederholen, bis etwa 52 cm Höhe entlang der Seitenkante erreicht ist. Die Maschenzahl bleibt dabei gleich.

Nun werden für die Schulternaht am Beginn und am Ende der Reihe immer jeweils 2 Maschen wie nachfolgend beschrieben zusammengestrickt. Die erste und letzte Masche wird dabei für die spätere Schulternaht wieder als Knötchenrand kraus gestrickt.

In der folgenden Hinreihe mit Nadelstärke 5 mm: 1 Masche rechts, 1 Überzug, bis eine Masche vor der Mittelmasche alle Maschen rechts stricken, 3 Maschen zusammenstricken, alle Maschen bis zum nächsten MM rechts stricken, MM entfernen, 2 Maschen rechts zusammenstricken, 1 Masche rechts. Die Maschenzahl verringert sich um 4 Maschen = 109 / 129 Maschen.

## In den Rückreihen mit Nadelstärke 10 mm: 1 Masche rechts, alle Maschen und Umschläge bis zur letzten Masche links stricken, 1 Masche rechts.

In den Hinreihen mit Nadelstärke 5 mm: 1 Masche rechts, 1 Überzug, bis eine Masche vor der Mittelmasche alle Maschen rechts stricken, 3 Maschen zusammenstricken, alle Masche bis zu den letzten 3 Masche rechts stricken, 2 Masche rechts zusammenstricken, 1 Masche rechts.

Die Maschenzahl verringert sich um 4 Maschen.

Diese beiden Reihen stets wiederholen, bis die Schulterkante etwa 15 / 20 cm breit ist. Die restlichen 61 / 65 Maschen für den V- Ausschnitt stilllegen.

HINWEIS: Für das Rückenteilwerden diese Abnahmen später so lange wiederholt, bis sich nur noch fünf Maschen auf der Nadel befinden.

RÜCKENTEIL

Wie das Vorderteil, jedoch ohne V-Ausschnitt arbeiten. Dazu im 3. Teil die beiden Reihen des Abschnitts ## so oft wiederholen, bis nach einer letzten Hinreihe nur noch 5 Maschen übrig sind.

In der folgenden Rückreihe mit Nadelstärke 5 mm: 1 Masche rechts, 3 Maschen links zusammenstricken, 1 Masche rechts.

In der folgenden Hinreihe mit Nadelstärke 5 mm: 3 Maschen rechts zusammenstricken.

Den Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Ausarbeitung

Alle Fäden vernähen. Vorder- und Rückenteil anfeuchten, auf Schnittgröße spannen und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen.

Für den Halsausschnitt die stillgelegten 61 (65) Maschen des Vorderteils mit Nadelstärke 5 mm wieder aufnehmen und aus den Randmaschen des Rückenteils ebenfalls Maschen auffassen und mit einem Kordelrand (I-Cord-Rand) abketten:

An einer Schulternaht mit der Nadelspielnadel 3 Maschen aufstricken.

Maschen aufstricken Diese Art der Zunahmen wird angewendet, wenn innerhalb des Strickstückes mehrere Maschen auf einmal zugenommen werden müssen. Arbeitsfaden und 1. Masche liegen an der Spitze der linken Nadel. * Stechen Sie nun mit der rechten Nadel in die 1. Masche wie zum Rechtsstricken ein und bilden Sie eine Schlinge, die Schlinge und die Masche dabei nicht von den Nadeln gleiten lassen. Stechen Sie nun mit der linken Nadelspitze von vorne nach hinten in die Schlinge auf der rechten Nadel ein und nehmen diese als neue Masche auf die linke Nadel. Ab * so oft wiederholen, bis die angegebene Maschenzahl erreicht ist, für jede neue Masche stechen Sie dabei in die zuletzt gebildete Masche ein.

Dann den Kordelrand mit der Nadelspielnadel arbeiten: * 2 Maschen rechts stricken, anschließend die letzte Masche wie zum Rechtsstricken abheben, 1 Masche der Ausschnittkante rechts stricken, dann die abgehobene Masche über die gestrickte Masche ziehen. Nicht wenden, sondern die 3 Maschen an das andere Ende der Nadelspielnadel schieben. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen, bis alle Maschen der Ausschnittkante verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, sodass eine runde Kante entsteht.

Am Ende die Maschen mit den 3 aufgestrickten Maschen am Rundenbeginn im Maschenstich verbinden und so zu Runde schließen. Anschließend die Seitennähte schließen und alle restlichen Fäden vernähen.

Schnittskizze

Alle Angaben in cm. Die Angaben für Größe 36-42 stehen vor der Klammer, die Angaben für Größe 44-50 stehen in der Klammer. Die Pfeile weisen in Strickrichtung.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin