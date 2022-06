Schritt für Schritt zum Fischerhut

Das Seitenteil aus Stoff 1 markierungsgemäß rechts auf rechts an den Deckel aus Stoff 1 heften und feststeppen. Entsprechend mit den Teilen Stoff 2 verfahren. Das Feststeppen gelingt am besten, wenn der Deckel mit der linken Seite unten glatt auf dem Nähmaschinentisch liegt und die Seitenteile darüber. So kann man am besten sicherstellen, dass die Teile beim Steppen glatt zusammenkommen. Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und in kurzen Abständen bis 2 mm vor die Naht einschneiden

Laura Wilhelm