Fascinator - ein dekorativer Kopfschmuck

Ein Fascinator ist ein dekorativer Kopfschmuck. Wir zeigen eine Variante zum Nachmachen. Ob als Braut oder Gast zu einem besonderen Anlass ist der Fascinator ein absoluter Hingucker.

Material

Rasterpapier -zum Schnittmuster kopieren

0,4 Meter fester Stoff (Satin, Leinen, Dupionseide)

0,5 Meter Tüll (transparenter Stoff mit Stand)

0,2 Meter Vlieseline S320 (sehr feste Einlage)

Zum Verzieren: Federn, Blüten, etc.

Heißklebepistole

So geht's

Schnittmuster:

Nach dem Rasterbild das Schnittmuster auf das Rasterpapier übertragen und ausschneiden. Nahzugabe ist im Schnittmuster enthalten.



Zuschneiden:

Die 3 Schnittteile nach Markierung auf dem Schnitt zuschneiden.





1. Das runde Basis Teil mit Vlieseline bebügeln. Die Abnäher stecken, nähen und auf eine Seite bügeln. Anschließend beide Teile aufeinander stecken und bei 0,5cm zusammensteppen.

2. Der Schrägstreifen an der langen Seite jeweils 1,2cm umbügeln.



3. Den Schrägstreifen an einer langen Seite aufklappen, an der kurzen Seite 1cm umlegen und auf das Basisteil aufstecken und steppen. Eventuell überschüssige Länge des Schrägstreifens kürzen. Das Ende ebenfalls 1cm umlegen, sodass die Enden aneinanderstoßen.



4.Den Schrägstreifen um die Stoffkante legen und schmalkantig feststeppen. Die kleine Öffnung mit Nadel und Faden von Hand schließen.



5. Den Tüll-Streifen im Stoffbruch lassen und die Bruchkante einbügeln.! Achtung: auf die angegeben Hitze für ihren Stoff achten! An der offenen Kante (Rundung) mit großem Stich, ohne zu Verriegeln, bei 0,5cm durchnähen. Anschließend die Oberfäden an Anfang und Ende zusammenziehen. Fäden miteinander verknoten.



6. Die Tüll-Haube mit dem „Loch“ auf das Abnäher-Ende platzieren und festnähen.



7. (Nun ist die Basis für ein Fascinator gerichtet. Jetzt ist ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt). Aus einem Tüll Rest ein ca. 15cm breiter Streifen in deiner Länge von 25cm zuschneiden und zu einer Schleife formen. Diese anschließend auf den Fascinator nähen. Federn arrangieren und mit Hilfe von einer Heißklebepistole diese ankleben.



8. Wählen sie ihre Haar-Befestigung, wie Bsp. ein Haarreif und kleben diesen an das untere Basis-Teil.

9. Fertig ist der Fascinator!

Expertin im Studio: Manuela Besheimer Gräf, Schneiderin