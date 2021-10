Einfache Sockenanleitung mit Bündchenvariante aus 6- fachem Sockengarn

Tanja Steinbach -

Größe

36/37 auch für Gr. 38/39 möglich, siehe Größentipp am Ende der Anleitung

Material

6-fache Sockenwolle (75-80% Schurwolle, 20-25% Polyamid mit 125-130m Lauflänge auf 50g), 100-150g

Nadelspiel Nr. 3-4 mm

Schere

stumpfe Wollsticknadel

Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke Nr. 3-4 mm bei glatt rechts 21-22 Maschen und 28-30 Runden = 10 cm x 10 cm

Hinweis

Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Ferse und Spitze können nach Wunsch gearbeitet werden. Für das vorgestellte Modell wird die Bumerang- oder Jojoferse und die Bandspitze verwendet.

Grundstrickarten

Glatt rechts

Dafür in Runden jede Masche rechts stricken, in Reihen die Maschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links stricken.

Bündchenmuster

In Runden, Maschenzahl teilbar durch 8, Runde bitte wie beschrieben beginnen

1.-6. Runde: *1 Masche links, 6 Maschen rechts, 1 Masche links, ab * stets wiederholen

7.-12. Runde: *1 Masche links, 2 Maschen rechts, 1 Masche links, ab * stets wiederholen

13.-18 Runde: *3 Maschen rechts, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, ab * stets wiederholen

Anleitung Gr. 36/37

48 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 12 Maschen und zur Runde schließen. 18 Runden im Bündchenmuster wie beschrieben stricken, anschließend glatt rechts in Runden weiterarbeiten.

In etwa 16cm Höhe ab Anschlag die Ferse wie angegeben stricken, anschließend den Fuß. Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei Größe 36/37 ab der Fersenmitte etwa 18cm, die Bandspitze nach der Grundanleitung wie gewohnt glatt rechts arbeiten.

Alle Fäden vernähen. 2. Socke gleich stricken, dabei auf den Farbrapport achten und ggf. Garn abwickeln, so dass beide Socken im gleichen Ringelverlauf erscheinen

Größentipp für Gr. 38/39

Es wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 36/37 gestrickt, verlängern Sie dafür nur die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 2cm auf 20cm!

Das Bündchenmuster ist für Socken in jeder Größe und Garnstärke einsetzbar deren Maschenzahl durch 8 teilbar ist!