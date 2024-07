Delfinkissen nähen

Dieses Kissen in Delfinform eignet sich nicht nur als Spiel- oder Kuscheltier für Kinder, sondern auch als Nackenkissen für Erwachsene. Laura Wilhelm zeigt, wie es genäht wird!

Damit sich der liebenswerte Meeresbewohner für groß und klein gleichermaßen eignet, gibt es das Schnittmuster in zwei Größen. Besonders cool sieht der Delfin aus, wenn Sie für den Körper eine alte Jeans verwenden.

Größe (Breite x Höhe)

Kleiner Delfin: 45 cm x 16 cm

Großer Delfin: 60 cm x 22 cm

Material (Breite x Höhe)

Die Angaben für die zwei Größen (klein / groß) sind durch Schrägstriche getrennt

Stoff 1: Jeansstoff (z. B. die Hosenbeine einer alten Jeans), Baumwollstoff oder Sweatshirtstoff in Blau, 55 cm x 60 cm oder 110 x 30 cm / 70 cm x 80 cm oder 135 cm x 40 cm

Stoff 2: Teddyplüsch aus Baumwolle in Weiß, 35 cm x 55 cm / 45 cm x 65 cm

Füllwatte 300g / 400g

2 Sicherheitsaugen (⌀ 14 cm / 16 cm)

2 Bügelpunkte oder Rest Bügelvlies (zur Verstärkung der Lochungen für Augen und Nase)

farblich passendes Nähgarn

Jeansnähnadel

Nahtzugabe

Die Schnittmuster enthalten keine Nahtzugabe. Die Schnittteile daher rundum mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Zuschnitt

Die Markierungen von den Schnittmustern auf die Schnittteile übertragen.

Stoff 1: 2x Körper, gegengleich

Stoff 2: 1x Bauch

So geht's

1. Die Bügelpunkte (alternativ rund zugeschnittenes Bügelvlies) markierungsgemäß auf die linken Stoffseiten der Körperteile aufbügeln und wie markiert (passend zu den Sicherheitsaugen) lochen. Wer Knöpfe oder Perlen als Augen annähen möchte, bügelt nur die Bügelpunkte auf.

2. Die Körperteile rechts auf rechts legen und an der oberen Kante (Kopf und Rücken) mit Stecknadeln fixieren (siehe Markierung im Schnitt).

3. Die Naht durchgehend von der Schnauzenspitze bis zur Markierung mit Geradstich steppen und Nahtbeginn- und Ende mit Rückstichen sichern.

4. Die Nahtzugabe an der Schnauze auseinanderbügeln.

5. Den Körper rechts auf rechts auf das Bauchteil legen und feststecken. Die Nahtzugabe an der Schnauzenspitze auseinandergeklappt lassen.

6. Die Teile mit Geradstich zusammennähen. Die Naht genau an der schon vorhandenen Rückennaht in der Schwanzmitte beginnen und beenden, dafür die Nahtzugabe jeweils so zur Seite legen, dass sie nicht mit in die Naht gerät. Auf einer Bauchseite eine Wendeöffnung offenlassen. Nahtbeginn- und Ende jeweils mit Rückstichen sichern.

TIPP: Wenn Sie einen langen Nahmaschinenfaden an der Wendeöffnung bestehen lassen, dann können Sie diesen später zum Schließen der Wendeöffnung verwenden!

7. So sieht die korrekte Naht dann in der Schwanzmitte aus.

8. Die Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und in den Ecken schräg und V-förmig einschneiden. Achtung: Die Nahtzugaben an der Wendeöffnung und an der Schwanzmitte auf einer Strecke von 2 cm bleiben unbeschnitten.

9. Damit die Schnauze schön ausgeformt wird, können hier die Nahtzugaben nochmals auseinandergebügelt werden.

10. Den Delfin auf rechts wenden und alle Rundungen mithilfe eines stumpfen Gegenstandes (z.B. Stiftende, Pinselende, dicke Stricknadel) sorgfältig ausformen.

11. Die Augen nach Herstellerangaben anbringen. Alternativ können Sie Knöpfe oder Perlen annähen oder die Augen mit Stickgarn aufsticken.

12. Zunächst die Seitenflossen, die Rückenflosse und den Schwanz ca. 3 cm dick mit Füllwatte ausstopfen.

13. Anschließend die Stofflagen an den Steppnähten (siehe Markierung im Schnitt) aufeinanderheften. Dafür die Füllwatte etwas weiter in die Teile schieben, damit die Stofflagen glatt aufeinanderliegen.

14. Die Steppnähte mit Geradstich steppen. Nahtbeginn- und Ende jeweils mit Rückstichen sichern. Die Füllwatte in den Teilen wieder gleichmäßig verteilen.

15. Zum Schluss den Delfin fest mit Füllwatte ausstopfen und die Wendeöffnung von Hand mit Matratzenstichen schließen.

Schritt für Schritt zum Delfinkissen

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin