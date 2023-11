per Mail teilen

Im Herbst werden frische Blumen rar. Wie wäre es mit einer Dekoleiste mit Trockenblumen? Sie bringt nicht nur viel Farbe ins Haus, sondern ist auch schnell gemacht. Karolin Happel zeigt, wie's geht.

Material:

Trockenblumen und Gräser

flache Schale oder Behälter

Acrylfarbe flüssig

ggf. Sprühlack, farbig'

Wasser

Löffel

Schnur

Wäscheklammern

Holzbohrer (2-3mm)

Kantholz oder dickere Holzleiste

So geht's:

1. Den Behälter mit 150 ml Wasser füllen. Etwa 3 Esslöffel der gewünschten Acrylfarbe hinzugeben und gut mit dem Wasser verrühren.

2. Die Trockenblumen und Gräser nacheinander vorsichtig in das Farbbad legen, etwas hin- und herschwenken und anschließend über dem Gefäß das Wasser abtropfen lassen. Ist die Färbung zu schwach, kann jetzt noch etwas Farbe hinzugegeben werden. So können Blumen und Gräser unterschiedlich stark einfärbt werden, indem mit der Farbmenge etwas experimentiert wird.

3. Die eingefärbten Blumen und Gräser einzeln mit einer Wäscheklammer kopfüber an einer Schnur befestigen und trocknen lassen.

4. Pflanzen ohne zarte Teile, wie etwa Blumen mit Samenkapseln oder Zweige mit Blättern, können alternativ auch mit Sprühlack eingefärbt werden. Bei Gräsern ist diese Technik ungeeignet, da sie verkleben und ihre charakteristische Leichtigkeit verlieren.

5. Eine Holzleiste in gewünschter Länge auswählen. Von oben in einer Linie entlang und in gleichen Abständen mehrere Löcher hineinbohren.

6. Die getrockneten Blumen und Gräser nun auf der Dekoleiste arrangieren. Besonders natürlich wirkt es, wenn Sie die Pflanzen in Form und Höhe, aber auch Farbe abwechselnd aufstellen.

Im Studio: Karolin Happel, Designerin