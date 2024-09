Bunte Herbstblätter aus Papier basteln

per Mail teilen

Der Herbst ist da, und es wird Zeit, die warme, gemütliche Stimmung nach Hause zu holen. Diese bunten Herbstblätter aus Papier sind einfach zu basteln und perfekt, um die eigenen vier Wände in Herbststimmung zu bringen.

Material:

Äste aus der Natur *

Papier in Herbstfarben und Kraftpapier

Stifte in Weiß (Acrylstifte oder Holzstifte)

Falzbein und Falzstift

Vorlage Herbstblätter (Download)

Pappe

Klebestift

Schere

Bleistift

Heißklebepistole

*Beim Sammeln von Ästen im Wald nur bereits abgefallene Äste verwenden, um die Natur zu schonen; alternativ können Äste auch im Blumenfachmarkt erworben werden. Oder ein Besuch auf dem Grün-Wertstoffhof lohnt sich auch.

So geht's:

1. Die Vorlage downloaden, ausdrucken, auf ein Stück Pappe kleben und ausschneiden. Nun die Schablone auf das ausgewählte Papier legen und die Konturen mit einem Bleistift nachzeichnen. Anschließend die Blätter vorsichtig mit der Schere ausschneiden.

2. Die Adern der Blätter mit einem weißen Stift aufzeichnen. Um den Blättern mehr Struktur zu verleihen, die Blätter in der Mitte und an den Adern falten. Das geht am besten mit einem Falzbein oder Falzstift.

DIY-TIPP: Kat Jordan Das Papier vorsichtig in der Hand zerknüllen, um den Blättern einen rustikalen, verwitterten Look zu geben.

3. Die fertigen Herbstblätter nach Belieben an einem Ast mit etwas Heißkleber befestigen.

DIY-TIPP: Einige Blätter als lose Dekoration noch aufheben und vor der Vase dekorieren.

Im Studio: Kati Jordan, DIY-Workshop-Leiterin