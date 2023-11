Adventskalender mit Lichterkette und transparenten Kugeln

Am 1. Dezember kann wieder der Adventskalender geöffnet werden. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem stehenden Kalender in Dreiecksform mit Lichterketten und transparenten Kugeln zum Befüllen?

Material:

Holzleisten 2x1,20m und 1x 0,80 m oder alte Holzleisten z.B. von einer Palette

Holzplatte oder zwei weitere Leisten als Standfuß

Zollstock oder Maßband

Geodreieck, Bleistift

Handsäge und ggf. Stichsäge

Schleifpapier

Akkubohrer

10 Holzschrauben

Mindestens 15 kleine Schraubhäkchen in Gold

LED-Drahtlichterkette 10m lang mit Batterien oder Stecker

24 transparente Acrylkugeln zum Befüllen

Aufhänger für Weihnachtsbaumkugeln in Gold

Permanentmarker in Weiß oder Gold

Organza-Beutelchen

Anleitung:

1. An den schmalen Seiten der beiden 1,20m langen Leisten jeweils am Ende einen Winkel von 45 Grad aufzeichnen. Sägen Sie die Leisten mit der Säge schräg ab. Die zugesägten Kanten ggf. mit Schleifpapier glatt schmirgeln. Die beiden abgeschrägten Enden anschließend versetzt zu einer Spitze zusammensetzen! Es werden dabei nicht die beiden schrägen Flächen aufeinandergesetzt, sondern eine schräge Kante wird an die kürzere Seite der anderen Leiste gesetzt, deren Schräge oben die andere Leiste überlappt und so die Spitze bildet. In die obere Leiste zwei Löcher vorbohren und Sie anschließend beide Teile mit Holzschrauben verbinden.

2. Nun die kurze Leiste unten anlegen und anzeichnen, wie diese auf beiden Seiten so eingekürzt werden muss, um genau dazwischen zu passen. Diese beiden Seiten schräg entlang der Linie absägen. Auch hier ggf. die Schnittkanten etwas nachschleifen.

3. Die untere Querleiste wird ebenfalls verschraubt. Dafür pro Seite zwei Löcher vorbohren und von außen mit zwei Schrauben pro Seite alle Teile zusammenschrauben.

4. Um dem Baum einen stabilen Stand zu geben, werden nun entweder zwei Leistenstücke quer zur unteren Leiste festgeschraubt oder aber eine etwas größere Platte.

5. Nun geht es an die Dekoration des Baumes. In den entstandenen Rahmen von Hand die kleinen Schraubhäckchen in Abständen von etwa 20 cm schrauben. Anschließend die Draht-Lichterkette wie ein Netz in den Baum spannen. Mit dem Anfang oben in der Spitze beginnen.

6. Zu guter Letzt werden die Acrylkugeln mit dem weißen oder goldfarbenene Acrylmarker mit den Zahlen von 1 bis 24 beschriftet. Nach dem Befüllen werden diese mit den Aufhängern für Christbaumkugeln an der Lichterkette befestigt.

Schritt für Schritt zum Adventskalender mit Lichterkette und transparenten Kugeln

Im Studio: Karolin Happel, Designerin