Kartoffelsalat mit Petersilien-Basilikum-Pesto und gefüllten Kräuterschnitzeln

Martin Gehrlein macht Kartoffelsalat mit Basilikum-Petersilien-Pesto.

Begleitet wird der würzige Salat von knusprigen Schnitzeln, gefüllt mit Kräutern und Ricotta.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: pro Person: Kcal: 1016, KJ: 4236 E: 52 g, F: 66 g, KH: 41 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für die Kartoffeln:

800 g Kartoffeln

etwas Salz

100 g Erbsen

1 Bund Basilikum

1 Bund Petersilie

1 Knoblauchzehe

60 g Haselnüsse

60 g Pamesan

150 ml Olivenöl

1 EL Balsamessig, hell

Für die Schnitzel:

1 Lauchzwiebel

1 Beet Kresse

150 g Ricotta

1 TL Zitronensaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

4 Schweineschnitzel (à 150 g)

80 g Mehl

2 Eier

80 g Semmelbrösel oder Pankobrösel

4 EL Butterschmalz

Zubereitung

1. Die Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten weich kochen. Abgießen, ausdampfen lassen, evtl. pellen und halbieren.

2. Erbsen in Wasser ca. 30 Sekunden blanchieren. Abgießen, kalt abbrausen und abtropfen lassen.

3. Basilikum und Petersilie abbrausen, trockenschütteln und grob schneiden. Knoblauch abziehen und grob hacken. Haselnüsse ebenfalls grob hacken.

4. Kräuter, Knoblauch, Nüsse, Parmesan in einem Mixer fein pürieren, dabei das Olivenöl nach und nach zugeben, sodass ein cremiges Pesto entsteht.

5. Die noch warmen Kartoffeln mit Erbsen und Pesto mischen. Essig ebenfalls untermischen. Die Kartoffeln gerne etwas zerdrücken. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Salat bis zum Servieren ziehen lassen.

6. Für die Schnitzel Lauchzwiebeln putzen, abbrausen und kleinschneiden. Kresse vom Beet schneiden.

7. Lauchzwiebeln und Kresse mit Ricotta, Zitronensaft, Salz und Pfeffer cremig rühren.

8. Schnitzel einschneiden (oder vom Metzger vorbereiten lassen). Schnitzel plattieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

9. Ricotta-Kräutermasse in den Schnitzeln verteilen, etwas glatt streichen und evtl. mit einem Holzspieß verschließen.

10. Mehl auf einem Teller verteilen. Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Semmelbrösel ebenfalls auf einen Teller geben.

11. Schnitzel zuerst in Mehl, dann in den Eiern und anschließend in den Semmelbröseln wenden.

12. Butterschmalz portionsweise erhitzen. Schnitzel darin von beiden Seiten ca. 3-4 Minuten goldbraun braten.

13. Kartoffelsalat nochmal abschmecken. Mit den Schnitzeln anrichten und servieren.

