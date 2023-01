Junge Forscherinnen: Den Landessieg im Fachgebiet "Arbeitswelt" haben Romy Rothhaupt und Helene Huschenbett vom Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach errungen. Mit ihrem Thema "Coffee to go mal anders" recycelten sie den zurückgebliebenen Kaffeesatz in neue Kaffeebecher.