Warnung vor falschem Microsoft-Support: Angebliche Mitarbeiter des Unternehmens versuchen per Telefon, Zugriff auf Ihren PC zu erlangen.

Frau B. und Herr W. schrieben mit kurz hintereinander inhaltlich ähnliche E-Mails: Uns erreichen seit einiger Zeit in regelmäßigen Abständen Anrufe von einem englischsprechenden Teilnehmer, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgibt und uns auffordert, unseren Computer einzuschalten und dann weitere Anweisungen zu befolgen.

Auf die Frage nach dem Grund gibt der Teilnehmer an, unser Computer wäre von einem Trojaner befallen. Wir haben bisher nicht reagiert, da uns die Sache suspekt erscheint. Was halten Sie von solchen Anrufen und was raten Sie uns, wie wir uns in Zukunft verhalten sollen?

Andreas antwortet:

Diese Masche ist nicht neu. Wenn diese Menschen wieder anrufen, sagen Sie denen, dass das alles nicht stimmt und sie nicht von Microsoft sind. Microsoft ruft keine Kunden an.

Wenn Sie dem Anrufer den Zugriff auf Ihren PC geben, wird er erst recht einen Trojaner draufspielen, was Sie nicht kontrollieren können. Dann haben Sie unter Umständen ein Abo abgeschlossen für viel Geld, das nichts bringt, im Gegenteil. Wenn die Anrufer hartnäckig sind, auflegen.

Und das sagt die Verbraucherzentrale zu dem Thema.