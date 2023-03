So lassen sich Smartphones länger nutzen

Wir nutzen unsere Smartphones immer länger, ersetzen sie nicht mehr unbedingt alle zwei Jahre. Doch da geht noch mehr. Wer schon beim Kauf etwas überlegt, hat länger Freude dran.

Filigrane und edle Smartphones gehen gerne kaputt

Das Smartphone sollte lieber robust als schick sein. Dann geht es bei einem Sturz nicht gleich beschädigt und hält länger. Beim Kauf habe ich zum einen die Möglichkeit, auf gute Massenware zu setzen. Smartphones, die millionenfach verkauft werden, für die gibt es lange und günstige Ersatzteile. Die kann auch jeder Schrauber am Eck reparieren. Und für die lohnt es sich aus Sicht des Herstellers längere Zeit Updates anzubieten. Gerne dürfen es junge gebrauchte Smartphones sein, die sollten aber nicht zu alt sein, höchstens ein Jahr, dann kann ich sie durchaus noch vier, fünf Jahre gut benutzen.

Zum enderen kann ich gleich zu einem nachhaltigen Smartphone greifen, bei dem ich selbst die Teile ersetzen kann, die klassischer Weise an einem Smartphone kaputt gehen, wie Akku oder Display.

Solange bekommen Smartphones noch Updates

Wie lange es Updates für das Betriebssystem gibt, schreibt ein guter Hersteller mit dazu. Das machen aber leider die wenigsten, bekannt ist das von Google, von Samsung, Oneplus oder Fairphone. Meist sind es vier bis fünf Jahre, dass es Updates für das System gibt. gerechnet ab dem Zeitpunkt, als das Gerät auf den Markt gekommen ist. Faustregel: Spitzenmodelle erhalten länger Updates als die Einsteigerklasse. Ich kann aber gerne ein gebrauchtes oder wiederaufgearbeitetes Modell kaufen, das im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen ist und da vielleicht spitze war. Es gibt Online-Shops, die sich auf Gebrauchtware spezialisiert haben. Da kann ich locker 20 Prozent sparen, gegenüber einem Neugerät.

So teuer darf ein nachhaltiges Smartphone sein

Ein gutes Smartphone darf mehrere hundert Euro kosten. In billigen Geräten steckt oft auch minderwertige Technik, die nicht so lange hält. Beispiel Akku: Ein billiger Akku hat am Anfang die selbe Kapazität, wie ein teurer. Der teure hat die aber noch nach Jahren, weil Geld da war, um bessere Materialien einzubauen. In teuren Geräten kann also bessere Technik verbaut sein, muss aber nicht. Bei Billigware kann ich mir aber sicher sein, das da nichts gutes drin ist.

Servicefreundliche Smartphones

Es gibt den sogenannten Reparaturindex, der gibt an, wie gut sich ein Smartphone reparieren lässt. Das ist in Frankreich bereits Gesetz, da muss das bei den neuen Modellen angegeben sein. Von 0 bis 10 in Farben rot bis grün. Bis das EU-weit kommt, können wir bei uns für viele Geräte zum Beispiel beim Anbieter ifixit nachsehen, wie schwierig was zu wechseln ist. Da steht dann auch dabei, wie leicht sich etwa der Akku wechseln lässt und ob ich das selbst kann. Und damit kann ich auch viel Geld sparen.