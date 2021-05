per Mail teilen

Diesmal hatte ich selbst ein Problem: Beim Übertragen der Fotos vom alten auf ein neues Smartphone wurde die Reihenfolge der Bilder geändert.

Nun hat ein Foto beim Datum drei Felder: Aufnahmedatum, Erstelldatum, Änderungsdatum und alle können unterschiedlich sein. Die Daten sind im Foto selbst mit gespeichert, in den sogenannten EXIF-Daten. Am Wichtigsten ist ja das Aufnahmedatum, zu dieser Zeit wurde das Foto geknipst, danach sollten die Fotos sortiert sein.

Im Idealfall sollte das Aufnahmedatum identisch sein mit dem Erstelldatum und dem Änderungsdatum. Nach dem kopieren wird allerdings das Erstelldatum häufig durch den aktuellen Zeitstempel von heute ersetzt.

Wenn auf dem Smartphone die Galerie-App (wie die allermeisten) jetzt nach dem Erstelldatum sortiert, sind alle Fotos durcheinander. Also müssen die Daten umgeschrieben werden.

Fotos vom Smartphone übertragen

Wie kann ich ein falsches Bild-Datum ändern?

Ich habe das am PC mit der kostenlosen Version des Programms EXIF Date Changer gelöst. Dazu habe ich das Smartphone mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen, dabei erkennt der PC die Speicherkarte als eigenes Laufwerk.

Das Programm soll nun die Fotos aus einem Ordner auf der Speicherkarte (meist DCIM/Camera) in einen beliebigen anderen auf der Speicherkarte kopieren. Ich lege dafür im Ordner DCIM den Unterordner Camera-neu an. Und es lässt sich einstellen, was beim Kopieren passieren soll.

Aufnahmedatum statt Erstelldatum

In meinem Fall soll das Aufnahmedatum das Erstelldatum ersetzen. Ich wähle alle Fotos in dem Ordner aus und mit einem Klick fängt das Programm mit dem Vorgang an. Das kann je nach Anzahl der Fotos ein paar Minuten dauern.

Anschließend klicke ich auf ein beliebiges, frisch kopiertes Foto mit der rechten Maustaste, Menüpunkt Eigenschaften, Registerlasche Details und kontrolliere, dass das Datum wie gewünscht geändert wurde.

Zum Schluss müssen noch die Ordnernamen geändert werden, damit die Galerie-App auch auf den richtigen Ordner mit den geänderten Fotos zugreift. Der alte Ordner kann dann zum Beispiel in Camera-alt umbenannt werden, der neue in Camera. Wenn der Platz ausreicht, lasse ich den bisherigen alten Ordner noch eine Zeitlang auf der Speicherkarte, nur falls etwas schief gelaufen sein sollte.

Kostenlose Änderungsprogramme reichen meist

EXIF-Änderungsprogramme für den PC gibt es viele, es gibt auch einige Smartphone-Apps. Für den Normalfall reichen die kostenlosen Varianten aus.

Bei den meisten Programmen gibt es noch mehr Funktionen, etwa lässt sich auch das Aufnahmedatum von Fotos um ein paar Stunden verschieben, wenn man nach einem Flug in eine andere Zeitzone vergessen hat, die Uhrzeit im Fotoapparat zu ändern. Auch lassen sich Daten wie Aufnahmeort, Kameramodell, etc. komplett entfernen, wenn das gewünscht wird.