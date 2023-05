Mobilfunkbetreiber schalten 3G UMTS ab

UMTS oder 3G ist die älteste Möglichkeit, Daten halbwegs schnell über Mobilfunk zu übertragen. Die drei deutschen Mobilfunkbetreiber werden sich aber im Laufe des Jahres von 3G verabschieden. Was heißt das für die Kunden?

Herr J. schrieb mir: ich nutze immer noch ein ganz normales Handy, es erfüllt seinen Zweck zum telefonieren. Die Telekom schrieb mir, dass sie das 3G-Netz abschalte und mein Endgerät werde nicht mehr vollumfänglich nutzbar sein. Bot mir gleichzeitig einen neuen Vertrag an und empfahl auch einige Smartphones zum Kauf. Muss ich mir wirklich ein neues "Endgerät" kaufen oder funktioniert mein Nokia weiterhin problemlos in 4 bzw. 5G ? Über einen anderen Vertrag kann man ja reden.

Andreas antwortet:

Wenn Sie ein normales Handy haben ohne Internet, dann ist die 3G-Abschaltung für Sie nicht schlimm. Sie telefonieren und simsen über den Mobilfunkstandard GSM, der wird nicht abgeschaltet. Wer allerdings über 3G (UMTS, manchmal auch HSDPA genannt) mobil ins Internet geht, sollte handeln.

Das sind nach Auskunft der Netzbetreiber nur etwa zwei Prozent der Kunden. Betroffen sind aber auch ältere Autos, in denen 3G-Mobilfunkmodule verbaut sind. Die lassen sich nicht updaten, auch ältere Laptops und Tablets, die mit 3G-Modulen ausgestattet sind, kommen darüber nicht mehr mobil ins Netz. Wer auf seinem Smartphone oben links ganz klein neben der Feldstärkenanzeige LTE oder 4G sieht, der muss nichts machen, der hat 4G LTE und ist von der Abschaltung nicht betroffen. Grob gesagt, können die meisten Smartphones, die nach 2012 gekauft wurden, auch LTE. Sollte das Gerät neuer sein, un dennoch kein 4G oder LTE erscheinen, könnte das an falschen Einstellungen im Mobilfunkmenü liegen. Auch kann ein uralter Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter schuld sein. Der lässt sich aber aktualisieren und mit einer neuen SIM-Karte sollte es klappen. Auch die Verbraucherzentrale hat darauf hingewiesen.

Abschaltung im Sommer

Erste Standorte wurden bereits abschaltet. Die Deutsche Telekom hatte bereits Mitte März im Großraum Koblenz/Limburg angefangen, 166 3G-Standorte umzuschalten. Vodafone hatte Anfang Mai jeweils rund 300 Mobilfunkantennen in den drei Städten Mainz, Wiesbaden und Chemnitz technisch umgeschaltet. Genutzt werden die Antennen jetzt für 4G LTE, was die Bandbreite für LTE an den Orten erhöht, die Daten fließen schneller. Vodafone will damit jetzt im Vorfeld Erfahrungen sammeln und die Umstellungseffekte untersuchen. Die bundesweite Umstellung planen Telekom und Vodafone Ende Juni, beim Netzbetreiber O2 soll Ende des Jahres mit 3G Schluss sein. Für die Netzbetreiber lautet die Zukunft ganz klar: 5G.