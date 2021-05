Yoga lässt sich wunderbar in den Alltag einbauen. Gerade am Morgen ist es super wohltuend, den Köper kontrolliert wach und beweglich zu machen. So gelingt der Start in den Tag fit und entspannt.

Achtsam ausgeführt sind Vorbeugen nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch ein super Training. Je nach Situation können Sie die Vorbeuge im Stehen oder im Sitzen üben. Sehr effektiv und vor allem gesund ist es auch in die Hocke zu gehen, beim Schuhe zubinden, etwas aufzuheben oder anderen Tätigkeiten. Vorbeuge im Stehen Falsch ausgeführt kann jede einzelne Vorbeuge Fehlhaltungen im Rücken und Schmerzen verursachen. Bei der Vorbeuge ist es wichtig die Beine erstmal nicht zu strecken, sondern aus der Hocke heraus die Hände auf dem Boden platzieren und dann langsam das Gesäß nach oben schieben, soweit es die Beweglichkeit der Beinrückseiten erlaubt. Vorbeuge im Sitzen Auch im Sitzen können Sie Vorbeugen wunderbar üben. Um sich aber mit Leichtigkeit nach vorne lehnen zu können, müssen Sie die Bein- und Hüftmuskulatur Millimeter für Millimeter dehnen. Dabei ist der Prozess des Dehnens entscheidender als die Endpose. Tiefe Hocke Die tiefe Hocke ist die gesunde Alternative zum Bücken. Diese Übung ist ein echter Alleskönner. Sie schützt nicht nur den unteren Rücken, die Füße, Knöchel und Waden werden gestärkt und der Beckenboden perfekt trainiert. Wer die Beweglichkeit in den Hüften noch nicht hat, der hält sich irgendwo fest, am Türrahmen, Stuhl etc. und senkt dann langsam das Gesäß Richtung Boden. Jeden Tag geht das dann ein paar Zentimeter tiefer. Richtige Körperhaltung: Haltung bewahren, das ist im Alltag gar nicht so leicht. Mit der richtigen Körperhaltung vermeiden und lindern Sie Rückenschmerzen. Langes Stehen können Sie mit der korrekten Ausrichtung ganz einfach, entspannt und schmerzfrei sein. Drei Räder-Taktik Ist das Fundament verbessert, ist die Sanierung des Hauses viel einfacher. Nicht nur der Fuß sondern auch die Hüfte und die Schultern sind entscheidend für einen gesunden geraden Stand. Gerader Stand auf Zehenspitzen Wenn Sie in der Warteschlange stehen, ist diese Übung perfekt. Der gerade Stand auf den Zehenspitzen stärkt nicht nur die Balance, sondern auch die komplette Beinmuskulatur und den Beckenboden. Die Gesäßmuskulatur wird trainiert und je länger Sie diese Übung halten können, desto intensiver ist der Effekt Zehen stabilisieren Der Fuß hat 28 Knochen. Oft verkümmern die tiefen Muskeln, die das Gewölbe tragen. Um diese zu trainieren, helfen einfache Zehenübungen. Außerdem verbessern bewegliche Zehen die Balance enorm. Üben kann man es überall und es macht viel Spaß. Die tragenden Punkte sind: die Ferse, der Großzehballen, der Kleinzehballen. Die Verbindungslinien zwischen diesen Punkten ergeben den Verlauf der drei Fußgewölbe. Das mittlere Längsgewölbe, das seitliche Längsgewölbe und das Quergewölbe.