Serien- und Filmempfehlungen für Weihnachten

An Weihnachten haben Sie sicher auch mal Zeit für einen gemütlichen Fernsehabend. Und wir haben tolle Empfehlungen für Serien und Filme für Sie!

"Das Fest der Liebe" (Serie ARD/Degeto)

Auf "Das Begräbnis" im Mecklenburgischen folgt nun "Das Fest der Liebe" in Schwaben: Dem Meurer-Quartett Charly Hübner, Devid Striesow, Luise von Finckh und Claudia Michelsen steht in der Fortsetzung der erfolgreichen Impro-Serie von Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte eine wenig besinnliche Weihnachtsfeier bevor.

Die inhaltlichen Grundzutaten bestehen erneut aus zwei Welten: Ost-Familie trifft auf West-Familie - und Arm trifft Reich. Das vermeintliche Fest des Friedens und der Liebe nimmt eine überraschende Wendung, als ein Familiengeheimnis gelüftet und ein Familienmitglied entführt wird. Während die Weihnachtsgans vor sich hin brät, brennt bei der Ost-West-Familienvereinigung einiges an.

"Das Fest der Liebe" Folge 1 + 2 + 3 + 4 am Samstag (23.12.23) ab 17:00 Uhr im ERSTEN

oder in der ARD-Mediathek

"Percy Jackson und die Olympier" (Serie Disney+)

Nach fünf Büchern und zwei Filmen ist für den beliebten Halbgott Percy Jackson noch lange nicht Schluss. Disney+ verleiht dem Teen-Hit neuen Glanz und liefert uns besondere Eindrücke von den Abenteuern im Olymp.

Als der junge Percy Jackson (Walker Scobell) erfährt, dass sein Vater, den er nie kennengelernt hatte, der griechische Meeresgott Poseidon ist, verändert sich sein Leben für immer. Schon länger hatte Percy das Gefühl, dass ihn etwas von den Kindern in seinem Umfeld unterscheidet. Nun hat der Zwölfjährige Gewissheit: Percy ist ein Halbgott.

Um mehr über seine Kräfte und das Leben eines Gottes zu erfahren, wird Percy im Camp Half-Blood ausgebildet. Sein Training wird jedoch unterbrochen, denn Zeus beschuldigt ihn, den legendären Herrscherblitz gestohlen zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, begeben sich Percy und seine Freund*innen Grover Underwood (Aryan Simhadri) und Annabeth Chase (Leah Jeffries) auf ein gefährliches Abenteuer.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+

"Davos 1917" (Serie ARD/Degeto)

Die historische Spionage-Serie erzählt, inspiriert von wahren Begebenheiten, die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau inmitten einer patriarchalen Welt, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht entwickelt.

Im Fokus steht die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport). Diese kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie ein Kurhaus führt. Johanna gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spioninnen und Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein.

Am 21.12. ab 00:10 Uhr Wiederholung der ersten drei Folgen im ERSTEN

oder abrufbar in der ARD-Mediathek

"Tatsächlich Liebe" (Film Sky/Universal NBC-20. Geburtstag)

Der Episodenfilm "Tatsächlich Liebe" eröffnet mit Begrüßungsszenen, die auf dem Flughafen London Heathrow gedreht wurden. Während in Zeitlupe die liebevollen Begrüßungen der Menschen gezeigt werden, erzählt der Sprecher davon, dass "Liebe tatsächlich überall" sei.

Die eigentliche Handlung des Films beginnt fünf Wochen vor Weihnachten. In verwobenen Episoden werden die Liebesgeschichten der verschiedenen Protagonisten bis zum Weihnachtsfest erzählt. Der Film endet ebenfalls auf dem Flughafen, wo sich unter den sich begrüßenden Menschen auch die Protagonisten aus den einzelnen Episoden befinden.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Sky

"Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel" (ZDF)

Kaum verlobt, wartet schon die ultimative Herausforderung auf Karo (Marie Burchard) und Lasse (Serkan Kaya): das erste gemeinsame Weihnachten. Nicht genug damit, dass die jeweiligen Kinder der beiden in der neuen Patchworkfamilie ihre "Anpassungsschwierigkeiten" haben, schneien zu allem Überfluss noch die beiden Elternpaare Angelika (Imogen Kogge) und Wilfried (Rainer Bock) sowie Lizzie (Ulrike Krumbiegel) und Bernd (Joachim Król) unangemeldet für die "stillen Tage" herein.

Konflikte sind vorprogrammiert, denn die älteren Herrschaften könnten unterschiedlicher nicht sein und haben ihre ganz eigenen Erwartungen an das Weihnachtsfest.

Aber nicht nur das bereitet dem frisch verlobten Paar Sorge, beide tragen auch noch Geheimnisse mit sich herum, deren Offenlegung sie nun fürchten. Als sich dann noch Karos aufdringlicher und trennungs-resistenter Ex Guido (Sebastian Schwarz) einmischt und Lasses Tochter Toni (Joone Dankou) ihren eigenen Weihnachtsplan fasst, kocht das Chaos endgültig hoch.

Abrufbar in der ZDF-Mediathek

"Best Christmas Ever" (Netflix)

Jedes Jahr veröffentlicht Jackie (Brandy Norwood) einen prahlerischen Weihnachtsrundbrief, der ihrer alten Freundin Charlotte (Heather Graham) das Gefühl gibt, ihr eigenes Leben sei langweilig. Wie es das Schicksal will, stehen Charlotte, ihr Mann Rob (Jason Biggs) und ihr Sohn Grant (Wyatt Hunt) kurz vor Weihnachten vor Jackies Tür. Endlich sieht Charlotte ihre Chance gekommen, Jackie zu beweisen, dass ihr vermeintlich perfektes Leben doch nicht so makellos ist, wie es scheint.

In ihrem übereifrigen Versuch, Jackie zu entlarven, droht Charlotte beinahe das Weihnachtsfest für beide Familien zu ruinieren. Doch die Situation zwingt die alten Freundinnen dazu, ihre Differenzen beiseitezulegen und sich zusammenzutun, um das festliche Puzzle wieder zusammenzusetzen.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix

Experte im Studio: Karsten Umlauf, SWR Kulturredakteur