„Ein Leben ohne Kaffee ist möglich. Aber sinnlos. Ich liebe Kaffee! Tee trinke ich auch gerne und reichlich - vor allem für die Gesundheit. Morgens einen Ingwertee gegen mögliches Halskratzen. Dazwischen gerne mal einen Jogitee. Und abends auf dem Sofa noch einen Seelenwärmer.“ - Bei der Menge an Kaffee oder Tee jeden Tag ist Evelin König die perfekte Moderatorin für die gleichnamige Sendung.

Auch Service ist ihr "Ding". Das war so keineswegs voraus zu sehen, denn Evelin hat Kulturwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte studiert - aber schon während des Studiums Rundfunkerfahrung gesammelt: Als Reporterin beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden und im Landesstudio Tübingen.

Nach dem Volontariat begann Evelin Königs Karriere als Moderatorin. Viele Jahre präsentierte sie aus Stuttgart die Nachrichtensendung Baden-Württemberg aktuell und hat Galas und Sondersendungen aus Kultur und Sport moderiert.. Für sie unvergessen: eine 33-stündige Live-Reportage aus der Eiger-Nordwand zusammen mit ihrem Mann, dem SWR3 Moderator Michael Wirbitzky.

Evelin König gehört auch zum Moderatorenstamm von "ARD Buffet". Gemeinsam mit Vincent Klink war sie lange im SWR Fernsehen bei "Kochkunst mit Klink" zu sehen. Seit Januar 2016 moderiert sie regelmäßig Kaffee oder Tee. Mit diesem Programm wird ihr sowieso schon nicht langweilig.

Aber auch privat ist für Leben und Lebendigkeit gesorgt: Evelin König ist verheiratet und Mutter von zwei Jungs. Dazu sagt sie selbst: „Ich habe zwei Söhne an der Schwelle zum Erwachsensein. Und mit ihnen wachsen auch die Themen. Abitur, berufliche Perspektiven, Führerschein, allein in Urlaub. Aber so selbstständig sie auch schon sind. Wenn ich was Feines koche, dann setzen sich alle gerne um den Familien-Tisch. Ich liebe das!

Mein Glück? Rausgehen. Im Garten werkeln, durch den Wald joggen, mit dem Rad durch die Stadt fahren. Und mit meinem Mann unsere neue Rolle als Eltern von großen Jungs zu finden und auch zu genießen.“

