per Mail teilen

SWR-Experte Kai Umlauf empfiehlt dieses Mal zwei Serien und eine Dokumentation, die sich um "gemischte Gefühle" drehen. Emotional und hochspannend.

"The Dry - Sekt oder Selters" (ARD ONE)

Britisch-irische Dramedy-Miniserie (8 x 25 Min.)

Regie: Paddy Breathnach Produzentin: Nancy Harris

Alle trinken! Ist das normal? Diese Frage stellt sich eine trockene Alkoholikerin, die bei ihrem Neubeginn nicht nur bei sich selbst ansetzt. Ihre moralische Inventur führt zu verdrängten Lügen ihrer Familie und wirkt wie ein Brandbeschleuniger für stillgeschwiegene Konflikte.

Die TV- und Theaterschauspielerin Roisin Gallagher spielt in „The Dry – Sekt oder Selters“ grandios eine Protagonistin, die auf ihrem Weg zwischen euphorischen Glücksmomenten und schmerzhaften Rückschlägen pendelt. In der britischen Dramedy-Serie steht Shiv Sheridan ein neuer Lebensabschnitt bevor. Nachdem sie jahrelang ein wildes Partyleben in London führte, kehrt sie nun zurück nach Dublin zu ihrer Familie.

Die Serienmacherin Nancy Harris schafft in der Dramedy die Balance aus feinem Humor und Ernsthaftigkeit des Themas. Gerade Alkoholismus ist auf der Grünen Insel nicht nur das Problem der Suchtkranken, sondern ein Thema mit gesellschaftlicher Tragweite.

Achtteilige britisch-irische Serie ab 24. Juni 2023 in der ARD Mediathek und am 23. Juni 2023 ab 21:00 Uhr auf ONE

"MaPa", 2. Staffel (ARD Degeto/rbb)

Serie/Sadcom (6 x 30 Min.)

Regie: Jano Ben Chaabane

"MaPa" erzählt die Geschichte von Metin Müller (Max Mauff) und seinen Herausforderungen im Leben als alleinerziehender Vater. In der ersten Staffel musste Metin sich nach dem plötzlichen Tod seiner Freundin Emma (Lia von Blarer) an ein neues Dasein als Alleinerziehender gewöhnen – mit einem sechs Monate alten Baby auf dem Arm.

In der zweiten Staffel ist aus dem süßen Baby Lene eine freche und willensstarke Vorschülerin (Pola Friedrichs) geworden und aus Metin ein Mann, der sich seinem Schicksal gefügt hat und sich langsam zurück ins Liebesleben wagt

Sechsteilige deutsche Serie bereits abrufbar in der ARD Mediathek. Auch die erste Staffel "MaPa" ist wieder in der ARD Mediathek verfügbar.

"Gegen den Strom" - Sara Mardinis Einsatz für die Menschlichkeit

Dokumentation/SWR/arte (89 Min.)

Regie: Charly Wai Feldman

Sara Mardini und ihre jüngere Schwester Yusra stammen aus einer Familie von Hochleistungssportler:innen in Syrien. Der Krieg im Land unterbricht den Traum, olympische Schwimmerin zu werden, und zwingt die Schwestern 2015 zur Flucht.

Als auf der Flucht über das Mittelmeer von der Türkei nach Griechenland der Motor des überfüllten Schlauchbootes versagt, springen die Schwestern ins Wasser und helfen bei der Rettung aller Geflüchteten, indem sie das Boot drei Stunden auf Kurs halten, bis sie das rettende Ufer von Lesbos erreichen.

Die Geschichte macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen. Mit 20 ist Sara berühmt. Danach trennen sich die Wege der Schwestern: Yusra schwimmt bei den Olympischen Spielen, während Sara nach Lesbos zurückkehrt, um sich ehrenamtlich zu engagieren und anderen Geflüchteten zu helfen.

Im Jahr 2018 aber wird sie verhaftet und einer Reihe von schweren Straftaten beschuldigt - darunter Beihilfe zur illegalen Einreise (Schleusung), Geldwäsche, Betrug und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Nach über drei Monaten in einem Hochsicherheitsgefängnis in Griechenland wird Sara auf Kaution freigelassen und wartet seitdem auf ihre Verhandlung - ihr drohen 20 Jahre Haft.

Mehr als vier Jahre hat die Filmemacherin Charly Wai Feldman Saras Kampf um Gerechtigkeit und um eine neue Zukunft in Berlin begleitet.

Sendetermin: Mittwoch, den 21. Juni 2023 ab 21.55 Uhr auf arte; ab dem 24.7. ist er in der ARD-Mediathek

Im Studio: SWR-Experte Kai Umlauf