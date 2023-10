Der Dialekt-Freitag in Kaffee oder Tee

Am Freitag schwätze und singe ma Mundart. Sie schwätze ned bloss Dialekt, sondern singe au no Badisch, Schwäbisch, Pälzisch oder Saarländer Platt? Alla dann: Bewerbe se sich bittschön!

Wir wolled in Kaffee oder Tee Mundart- Bands einlade. Vielleicht habbe Sie eigene Texte gschriebe oder bekannte Songs umgetegschdet? Egal, Hauptsach Dialekt! Schreibe se uns bissele was über sich und Ihre Combo. Gern könne se uns au e Video schicke von em Ufftritt, wenns des gebe tut. Schicke se des alles an uns. Wir sind supergspannt! Vielleicht seh ma uns ja bald im Studio in Bade-Bade, schaue se mal, die "DooWopMädla" ware scho da. Bald könnt des Ihre Band sei...