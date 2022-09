So lustig sind Ihre Haustiere!

Wir haben gefragt und Sie haben uns Ihre Fotos geschickt: So viel Spaß haben Sie mit Ihren Haustieren. So witzig und so süß!

Sky, unser achtjähriger Mischling, beim Versuch, das Leckerli zu fangen (Lea Vieren). privat (Lea Vieren) Hier ein Foto von James (Jack-Russel 14 Jahre alt) im letzten Urlaub an der Ostsee (Anja Lief). privatr (Anja Lief) Unser Kater lebt auf großem Fuß bzw. in großen Schuhen (Volkard Schwarz). privat (Volkard Schwarz) Hier ein schönes Foto von unserer Stute "Gaefa". Sie lacht halt gerne (Iris Grossmann). privat (iris Grossmann) Hallo, das ist Ennie, immer wenn sie Hunger hat bringt sie ihr Schüssel und setzt sich neben uns (Joachim Manzke). privat (Joachim Manzke) Süße Küsschen von Sam (Hildegard Krauleidis). privat (Hildegard Krauleidis) Das einzig wahre „Gletschereis“! (Eva Dietrich) privat (Eva Dietrich) Erna in der Lieblings-Schlafposition! (Ruth Pellenz). privat (Ruth Pellenz) Anbei ein Foto von unserem Paul. Das erste Mal beim Gähnen die Kamera zur Hand gehabt (Dirk Krämer). privat (Dirk Krämer) Ein lustiges Katzenfoto unserer lieben Sissi. Leider ist sie nicht mehr unter uns, wir vermissen sie immer wieder (Karin Würker). privat (Karin Würker) Unser Liebling Arthus (Dorothea Kohler). privat (Dorothea Kohler) Urlaub auf Norderney (Susanne Schunck). privat (Susanne Schunck) Gemeinsames Fussball gucken (Edeltraud Boldt). privat (Edeltraut Boldt)