Zellenflimmern - Häftlinge auf Sendung

Der Dokumentarfilm "Zellenflimmern" erzählt aus der Sendezentrale von Deutschlands einzigem Gefängnis-Fernsehsender. Er zeigt, vor welchen Herausforderungen Inhaftierte stehen, wenn sie ohne jegliche Erfahrung in der Haft zu Kameraleuten, Redakteuren und Cuttern werden. Drei Jahre lang begleitet Regisseur Mahyar Goudarzi die Inhaftierten des Hochsicherheitsgefängnisses in Oldenburg mit der Kamera und wirft dabei einen authentischen und intimen Blick in die Zellen und Gedanken von Menschen am Rande der Gesellschaft.