Was macht ein Tabu mit einer Familie - und was passiert, wenn das Schweigen darüber endet? Diesen Fragen geht Caroline Siegner in ihrer eigenen Familie nach. Sie brach auseinander, nachdem sich ihr Vater vor 14 Jahren als homosexuell geoutet hat. "Unser Familiengeheimnis" begleitet die langsame Aufarbeitung und zaghafte Wiederannäherung zwischen Caroline und ihrer Familie. Dieser sehr persönliche Film erzählt davon, wie schwierig es ist, Tabuthemen innerhalb einer Familie zu behandeln und offen zueinander zu sein. Und schließlich wieder das leben zu können, was man ist: eine Familie.