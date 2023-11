System Change im Bundestag. Nyke Slawik zieht 2021 mit großen Zielen ins Parlament: mehr Klimaschutz, mehr Selbstbestimmung, besserer ÖPNV. Doch der Angriffskrieg in der Ukraine und multiple Krisen machen der jungen Grünen einen Strich durch die Rechnung. Der ständige Kampf um Kompromisse bringt Nyke an die Grenzen des Ertragbaren. Ein Dokumentarfilm über Mut und Menschlichkeit in der Politik.