"Das Dorf der Vergesslichen" aus der Reihe "Junger Dokumentarfilm" erzählt von Demenzpatienten aus Europa, die in einem thailändischen Dorf von Einheimischen gepflegt werden. Ihre Familien haben die Entscheidung getroffen, sie fernab ihrer europäischen Heimat pflegen zu lassen: "Baan Kamlangchay" heißt das Pflegeprojekt, das der Schweizer Martin Woodtli aus der eigenen Not heraus aufgebaut hat, weil er für seine pflegebedürftige Mutter in der Heimat keine passende Betreuung fand. Heute sind 14 europäische Patienten Teil des thailändischen Alltags, wohnen in Häusern im Dorf verteilt. In Paaren bewegen sich Patient und Pfleger durch die Straßen, gehen spazieren, kaufen ein, beteiligen sich an traditionellen Festen.

Sendung am Fr. , 1.7.2022 0:15 Uhr, Dokumentarfilm, SWR Fernsehen