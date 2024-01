Junger Dokumentarfilm 2014

Bereits zum vierzehnten Mal in Folge strahlt der SWR im Jahr 2014 Werke junger Filmemacher aus. Im Rahmen dieser Staffel laufen vom 5. November bis 3. Dezember 2014 fünf Filme von Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

Hanne (70) und Peter (68) lernen sich nach dem Tod ihrer Ehepartner über eine Kontaktanzeige kennen, verlieben sich und beschließen, zusammen zu ziehen und ihrer jungen Liebe in reiferen Jahren eine Chance zu geben. Ob und wie die beiden dies schaffen, dies ist eine der Geschichten, die in der diesjährigen Staffel "Junger Dokumentarfilm" erzählt werden.

Außerdem begleiten wir Jungbauer Philipp im schwäbischen Laiz dabei, wie er den kleinen Hof in zähem Ringen mit seinem Vater zukunftsfähig machen will, bekommen Einblicke in das Leben von Patientinnen und Pflegerinnen im Maßregelvollzug einer Klinik für Forensische Psychiatrie und verfolgen die Skilanglaufkarrieren junger mongolischer Sportler, die unter schwierigen Bedingungen für eine Olympiateilnahme ihres Landes trainieren. Ob und wie elfjährige Schüler an Gott glauben, erfahren wir am Abschlussfilm der Staffel im Dezember.

Sendetermine:

Mittwoch, 5 . November 2014

"Sauacker – Zwischen zwei Generationen auf einem schwäbischen Bauernhof" – Ein Film von Tobias Müller

Mittwoch, 12. November 2014

"Steppenlauf" – Ein Film von Anni Seitz

Mittwoch, 19. November 2014

"Die Zukunft gehört uns" – Ein Film von Marisa Middleton

Mittwoch, 26. November 2014

"Andere Welt" – Ein Film von Christa Pfafferott

Mittwoch, 3. Dezember 2014

"Allah, Gott und der Urknall" - Ein Film von Lisa Schäffner

Weitere Informationen zu den einzelnen Filmen folgen!