per Mail teilen

In Stammheim, direkt neben dem alten "RAF-Gefängnis", befindet sich das Bildungszentrum für angehende Justizvollzugsbeamte. Die Doku beschäftigt sich mit den Herausforderungen des zukünftigen Berufsalltags in der JVA und spürt der Frage nach, inwieweit es möglich ist, die Menschlichkeit in einem rigiden Gefängnissystem zu bewahren.