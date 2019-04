Jahresrückblick Unser Wetter 2018 - Ganz persönlich

Das Wetter 2018 war in jeder Hinsicht bemerkenswert. Ein gefühlt ewiger Sommer bescherte den Menschen in Baden-Württemberg lange Abende im Biergarten, am See oder im Wald. Regenjacke und feste Schuhe konnten von Mai bis Ende Oktober im Schrank bleiben, der Sommerurlaub ließ sich vor der Haustür verbringen. Die Schattenseiten dieses Sommermärchens waren Trockenheit und Niedrigwasser in Flüssen und Seen. Und es gab die bange Frage nach den Vorboten des Klimawandels. Die Landesschau-Wetterreporter waren von Januar bis Dezember im Land unterwegs. Sie konnten sich Gedanken machen und Eindrücke sammeln, die sie in faszinierenden Bildern festhielten.