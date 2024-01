per Mail teilen

Vor 25 Jahren

26. April 1986. Mitten in der Nacht explodiert der Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Damals passierte, was keiner für möglich hielt: der atomare Super-Gau. Bis nach Rheinland-Pfalz kam die radioaktive Giftwolke und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken.