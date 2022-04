per Mail teilen

Die Geschichte von PAULa, EULE und Co.

In Rheinland-Pfalz fließt Förderung aus Agrar-Strukturprogrammen vor allem in das Programm "PAUL". Dessen Ziel ist eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wiesen, Äckern und Erhaltung der Kulturlandschaft. Das Landwirtschaftsministerium will dessen Erfolg mit dem Nachfolger "EULE" fortsetzen.