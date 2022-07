Idyllisch liegt die Insel Flotzgrün im Rhein bei Speyer. Doch sie ist ein echtes Problem für die Natur und die Menschen. Denn auf ihr liegt die größte Sondermülldeponie in Rheinland-Pfalz. 1966 wurde sie von der BASF in Betrieb genommen. Auf dem Gelände lagert ein gigantischer Cocktail an gefährlichen Substanzen aus der Industrie, die womöglich unkontrolliert in den Rhein und sogar ins Trinkwasser gelangen.