Es ist noch lange nicht vorbei

PCB ist eines der gefährlichsten Gifte der Welt. Vor dem Verbot 1989 wurde es 30 Jahre lang in Gebäuden vor allem als Fugendichtung verbaut. Alle betroffenen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude und Krankenhäuser müssten geprüft und viele saniert werden. Was plant das Land Rheinland-Pfalz in Sachen PCB?