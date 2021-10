Biodiversität

Heute haben wir sämtliche technische Möglichkeiten, den Wald sozusagen "besenrein" zu hinterlassen. So würde ihn sich so mancher Mitbürger wünschen. Wenn es im Wald aber so aussieht, wie in unserem Wohnzimmer: Wo würde dann unsere Artenvielfalt bleiben?