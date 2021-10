per Mail teilen

Schon seit 20 Jahren gibt es Carsharing. Das Koblenzer Projekt "Teilauto" war eines der ersten, die in Deutschland an den Start gingen. Inzwischen hat fast jede Stadt in Deutschland mindestens ein Carsharing-Angebot. Zum Jubiläum werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten, die es heute für Autofahrer ohne eigenes Auto gibt.