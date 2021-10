per Mail teilen

Teilen statt besitzen - Trend Sharing Economy

"Mein Haus, mein Auto, mein Boot" sagt der eine und zeigt sie dem Freund auf dem Smartphone. "Meine Häuser, mein Autos, meine Boote" erwidert der andere. Diese pfiffige Werbung des Internetportals "Why own it?" (warum besitzen) bringt die "Sharing Economy", die Ökonomie des Teilens auf den Punkt.