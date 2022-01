In Rheinland-Pfalz fließt Förderung aus Agrar-Strukturprogrammen vor allem in das Programm "PAUL". Dessen Ziel ist eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wiesen, Äckern und Erhaltung der Kulturlandschaft. Das Landwirtschaftsministerium will dessen Erfolg mit dem Nachfolger "EULE" fortsetzen. mehr...