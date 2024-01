per Mail teilen

Valentinstag

Valentinstag: Tag der Liebenden und der Blumen. Wer in die Geschichte des Valentinstages einsteigt, der findet außerdem turtelnde Vögel. Im Mittelalter gab es nämlich vielerorts in Europa Bräuche, die an diesem Tag die Vogelhochzeit feierten. Wir haben deshalb das Volkslied Vogelhochzeit inszeniert.