Stefanie Junker, Wolfgang Binder und Inka Schneider stehen heute wieder vor zwei Rätseln. Zu Beginn suchen Sie eine Persönlichkeit, die den Fußball ebenso liebte, wie die Literatur. Und in einer zweiten Runde dann einen Schnurrbart-Träger, dem die Frauenherzen einst nur so zufliegen, und der trotzdem nie in einer Ehe glücklich wurde. Sollte das Rateteam mal fest-stecken, hilft Julia Westlake ihnen gerne weiter und interviewt dann die beiden Gäste mehr...