Wolfgang Binder

Der gebürtige Rosenheimer wuchs in einem musikalischen Haushalt auf - mit fünf Geschwistern und viel Hausmusik. Kein Wunder, dass er Oboe und Klavier studierte und sich einen Namen als ausgewiesener Musik-Kenner gemacht hat. Bekannt ist er vor allem als langjähriger Moderator beim Bayerischen Rundfunk.

Axel Bulthaupt

Ist einer der bekanntesten Moderatoren der ARD - von „Brisant“ bis „Unter uns“, von der „José Carreras Gala“ bis zum „Grand Prix d’Eurovison de la Chanson“. Studiert hat er Geschichte und Literaturwissenschaften und bereits während dieser Studienzeit arbeitete er als Journalist und Moderator.

SWR Fotograf: Baschi Bender

Fritz Frey

Der Chefredakteur des Südwestrundfunk steht auch selbst als Moderator vor der Kamera, insbesondere als Kopf des investigativen Politikmagazins „Report Mainz“ und bei Wahlsondersendungen. Als studierter Germanist und passionierter Theatergänger ist er mit genauso viel Leidenschaft in der Kultur zuhause.

Anja Höfer

Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie in Heidelberg führten Praktika bei der Rhein-Neckar-Zeitung und der ZEIT die gebürtige Westfälin zum SWR, wo sie zur Journalistin volontierte. Hier moderierte sie Sendungen wie „Wortwechsel“, „Square“ oder „Metropolis“ (ARTE). Heute ist die Moderatorin regelmäßig in verschiedenen Hörfunk-Sendungen auf SWR2 zu hören.

Stefanie Junker

ist als Hörfunkmoderatorin für die Matinee des SWR2 regelmäßig auf Sendung und seit vielen Jahren in "Scala" beim WDR zu hören. Die renommierte Kulturjournalistin hat Germanistik und Romanistik in Köln und Florenz studiert. Kein Wunder also, dass sie auch schon für die RAI in Rom als Radio-Reporterin gearbeitet hat.

SWR Fotograf: Baschi Bender

Dieter Kassel

Schon immer wollte der Rundfunk-Freak nichts anderes als moderieren. Um sein Ziel zu erreichen verschlug es den Duisburger für ein Volontariat bei „Radio 7“ erst nach Ulm und dann nach Stuttgart. Dem Radio ist der Journalist bis heute treu geblieben und führt beim Deutschlandfunk Kultur früh morgens durch die Sendung „Studio 9“.

Katty Salié

ist eine langjährige Fernsehmoderatorin, die von „Guten Abend RTL“ über die „west.art“ des WDR bis „Weltbilder“ des NDR schon viel moderiert hat. Seit 2012 präsentiert sie im ZDF das Kulturmagazin „Aspekte“. In Paderborn und Brüssel hat Katrin „Katty“ Salié, die aus Salzgitter kommt, Literaturwissenschaften, Geschichte und Medienwissenschaften studiert.

Denis Scheck

Er ist einer der versiertesten Literaturkritiker Deutschlands - Krawatte und Einstecktuch sind dabei seine Markenzeichen. Zuschauer kennen ihn als Moderator der Literatursendungen „Lesenswert“ (SWR) und „Druckfrisch“ (ARD). Lange war der gebürtige Stuttgarter Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und arbeitete als Übersetzer US-amerikanischer und britischer Autoren.

Inka Schneider

Seit 16 Jahren ist sie eine der Moderatorinnen der täglichen NDR-Sendung „DAS!“. Nach ihrem Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin, hat sie das journalistische Handwerk ganz klassisch bei einem Volontariat im WDR gelernt. Viele Jahre moderierte sie das ARD-Morgenmagazin, auch war sie als ARD-Korrespondentin in Washington, D.C..

Ingo Zamperoni

Der gebürtige Wiesbadener ist seit 2016 der Anchorman der „Tagesthemen“ im Ersten. Nach seinem Volontariat beim NDR begann er als Nachrichten-Reporter der Tagesschau seine Karriere und landete bald auch als Moderator vor der Kamera. Als ARD-Korrespondent im Studio Washington berichtete der studierte Amerikanist zwei Jahre lang aus den USA.