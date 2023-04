Heute hat der erste große Name das Rampenlicht gesucht. Und der zweite große Name sorgte mit dafür, dass wir uns noch heute an den Namen erinnern können. Liz Baffoe, Peter Schneeberger, Nicole Köster erraten heute, welche zwei große Namen auf diese Beschreibungen passen. Julia Westlake hilft dem Rateteam, wenn es mal stockt und erfährt im Ge¬spräch mit den Nachfahren viele Anekdoten.