Stefanie Junker, Yared Dibaba und Nicole Köster rätseln heute mit Julia Westlakes Hilfe, welcher große Name durch den Studiogast repräsentiert wird. Die erste berühmte Persönlichkeit machte in der Kindheit schmerzhafte Erfahrungen durch sein körperliches Gebrechen. Aber diese Erfahrung führte ihn zu seiner späteren Tätigkeit. Auch bei der zweiten Person soll eine kurze Krankheit in der Kindheit dazu beigetragen haben, dass sie später große Fantasie entwickelte. mehr...