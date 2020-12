Es ist eine schwere Zeit. Wir besuchen deshalb sechs Menschen im Land, die uns von ihren ganz persönlichen Wünschen an diesem außergewöhnlichen Weihnachtsfest erzählen. Sie wollen Trost spenden, obwohl sie selbst gerade stark gebeutelt sind: Schausteller Thomas Barth aus Andernach will dieses Jahr einfach nur vergessen, Taxifahrerin Schnikischnaki aus Kaiserslautern ist völlig am Boden, Klima-Aktivist David Schwarz aus Mainz brennt der Klimaschutz auf den Nägeln - muss aber zuhause bleiben, Studentin Tina hat mit den Spätfolgen der Seuche zu kämpfen. Schauspieler Markus Angenvorth aus Koblenz schließlich verdient nichts mehr auf der Bühne. Er arbeitet wieder in seinem alten Beruf: Als Krankenpfleger. Und wünscht uns auf seine Weise trotz allem frohe Weihnachten. mehr...