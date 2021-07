In den letzten dramatischen Wochen des Zweiten Weltkrieges erreicht in vielen Gemeinden im Südwesten der Widerstand gegen das NS-Unrechtsregime einen Höhepunkt. Das Dokudrama "Unbekannte Helden" schildert in historischen Bildern, mit Augenzeugenberichten und Spielszenen, wie mutige Nationalsozialismus riskieren. mehr...