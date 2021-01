Es duftet nach Punsch, Wildschwein-Burger und Bratwurst: Winterzeit in der Küche im Gasthof Linde in Löffingen. In der Gästestube wird ordentlich eingeheizt. Gourmetkoch Michael Messmer räuchert sogar selbst in seiner Küche, kreiert ausgefallene Gerichte mit Mohn. mehr...