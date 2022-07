Beim dreitägigen Rahmenprogramm rund um das Abschlussfeuerwerk von "Rhein in Flammen" , haben auch in diesem Jahr Besucher*innen die Möglichkeit sich im "SWR Fernsehstudio" (GreenBox-FotoBox) vor verschiedenen spektakulären Hintergründen fotografieren zu lassen. Das SWR Fernsehen überträgt außerdem das Feuerwerk wieder live aus Koblenz und den Außenstellen in Braubach und Lahnstein.

Das Koblenzer Rahmenprogramm zu "Rhein in Flammen" wird vom 12. bis zum 14. August zum 3-tägigen Koblenzer Sommerfest: Auf der Veranstaltungsmeile an Rhein- und Moselufer rund um das Deutsche Eck wird ein vielfältiges Sommer-Musik-Festival gefeiert. Im „SWR Fernsehstudio“ (GreenBox-FotoBox), das wieder am Rheinufer beim Pegelhaus aufgebaut ist, haben die Besucher die Möglichkeit, sich vor verschiedenen spektakulären Hintergründen fotografieren zu lassen. Sie bekommen ihr Foto sofort ausgehändigt oder können es per QR-Code digital erhalten. Datum: Freitag, 12. August 2022 - Sonntag, 14. August 2022 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Rheinufer, Konrad-Adenauer-Ufer, Höhe Pegelhaus, 56068 Koblenz