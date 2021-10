Das Programm

Zweiteiliger Spielfilm Deutschland 2015



So recht können es die Drehers immer noch nicht fassen. Im fernen Tirol sollen sie sich auf ihre neue Identität einstimmen. Die Hamburger Familie wird auch dort rund um die Uhr von dem LKA-Team mit Mario Kreutzer und Nadja Lenz bewacht. Nun gilt es, den Prozess gegen den inhaftierten Philip Darankow vorzubereiten, doch Banker Simon Dreher liefert in den Vernehmungen durch Ursula Thern weiterhin keine verwertbaren Informationen. Sie ist sich zunehmend sicher, dass dieser ein doppeltes Spiel spielt, und will Klarheit durch eine Gegenüberstellung mit einer anderen Belastungszeugin erzwingen. Obwohl unter höchster Sicherheitsstufe arrangiert, kommt es dabei zu einer blutigen Schießerei. Nun kann es für Simon Dreher keinen Zweifel mehr geben: Darankow will mit allen Mitteln sicherstellen, dass er bei dem anstehenden Prozess nicht auspacken wird. Der Arm des Gangsters reicht, wie Ermittlerin Thern auf schmerzhafte Art feststellen muss, bis ins Zeugenschutzprogramm hinein

Auch im zweiten Teil liegt der bedrohliche Schatten des von Wladimir Tarasjanz eindringlich verkörperten Gangsters Darankow über allem. Selbst geheime Verabredungen scheinen vor dem Verbrechen nicht sicher. Aber wo liegt die undichte Quelle?