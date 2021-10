Das Programm

Zweiteiliger Spielfilm Deutschland 2015



Skrupellos geht Philip Darankow über Leichen: Einen Belastungszeugen lässt er mitsamt Personenschutz in die Luft sprengen. Um den inhaftierten Gangsterboss dennoch dranzukriegen, nimmt die Polizei den Hamburger Banker Simon Dreher ins Visier. Obwohl ihm Gefängnis wegen Geldwäsche droht, zeigt sich dieser aber wenig kooperativ. Als Dreher durch Schüsse verletzt wird, ergreift LKA-Ermittlerin Thern die Initiative. Sie bietet Sicherheit für ihn und seine Familie, wenn er auspackt und ins Zeugenschutzprogramm geht. Der Preis dafür ist hoch: Alle müssen über Nacht ihr bisheriges Leben aufgeben.

Zweiteiliger Event-Thriller über eine Familie, die aus Angst zum kompletten Neuanfang gezwungen wird.

Skrupellos geht Philip Darankow über Leichen. Aus dem Gefängnis heraus lässt er den Belastungszeugen Victor Miro mitsamt Personenschutz in die Luft sprengen. Um den Gangsterboss dennoch dranzukriegen, nimmt die Polizei den Hamburger Banker Simon Dreher ins Visier. Dieser bestreitet trotz schwer belastender Aussagen gegen ihn beharrlich, in Darankows Auftrag etwas mit Geldwäsche zu tun gehabt zu haben. Als Dreher durch Schüsse verletzt wird, ergreifen LKA-Ermittlerin Ursula Thern und ihr Team die Initiative: Sie bringen Dreher und seine Familie aus dem Schussfeld und bieten der Familie an, mittels einer neuen Identität unterzutauchen. Ein Zeugenschutzprogramm ist nur möglich, wenn alle mitmachen. Für Mutter Rieke, die mit dem Segellehrer Rolf heimlich eine Affäre hat, und Tochter Lona, frisch verlobt mit dem Musiker David, fällt die Entscheidung besonders schwer. Denn ihre Sicherheit bedingt die komplette Aufgabe aller bisheriger persönlicher Kontakte.

Der zweiteilige Event-Thriller nach einem Drehbuch von Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt handelt von einer bürgerlichen Familie, die über Nacht zu einem kompletten Neuanfang gezwungen wird. Im Zentrum des Ensemblefilms stehen mit der von Nina Kunzendorf grandios gespielten LKA-Beamtin und dem von Benjamin Sadler dargestellten undurchsichtigen Kronzeuge Simon Dreher zwei Figuren, die sich wie Pokerspieler gegenseitig belauern und nicht in die Karten schauen lassen. Das LKA-Team, bestens besetzt mit Carlo Ljubek und Alwara Höfels, und die von Stephanie Japp, Paula Kalenberg und Daan Lennard Liebrenz gespielte Familie bilden eine ungleiche Zweckgemeinschaft. Während die Polizisten auch intimste Geheimnisse der Beschützten kennen, wissen diese fast nichts über ihre Beschützer. Unter der Regie von Till Endemann ("Tatort") sorgen die Kameraführung Michael Schreitels mit Aufnahmen in Hamburg, an der Nordsee und in Tirol sowie die eindringliche Filmmusik von Enis Rotthoff dafür, dass sich der Fernsehthriller wie Kino anfühlt.